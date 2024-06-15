Аграриев в Украине будут бронировать по-новому: что изменилось

Власти Украины пошли навстречу предприятиям аграрного сектора

Кабинет министров Украины продлил бронь от военной службы для работников аграрного сектора, чтобы обеспечить бесперебойную работу этого сектора, в том числе сбор урожая. Также министры приняли важные изменения.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передают Новости.LIVE. Он отметил, что бронь аграриев должна быть обоснована.

Так, бронь, которая сейчас действует на аграриев, будет автоматически продлена на три месяца без дополнительной подачи документов. Новое бронирование будет даваться не на 6 месяцев, а на 12. В добавок к этому, на определенные профессии можно будет делать запрос о брони на более 50% работников. Например, трактористы или агрономы, уточнил и.о.министра.

"Надеемся, что благодаря этим трем изменениям удастся дальше бесперебойно работать аграриям… Забронировать работников аграрного сектора можно будет до 100%, но это должно быть обосновано. То есть предприятие должно показать, что ему нужно именно такое количество рабочих", — сказал Тарас Высоцкий.

Чтобы забронировать 100% сотрудников, нужно будет подать ходатайство к военным, где будет обосновано, для чего предприятию 60 или условно 80 работников. Если руководители предоставят информацию, что на конкретную площадь нужно определенное количество рабочих рук, то проблем с бронированием быть не должно.

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