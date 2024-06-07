"Це ви звичайно дарма". РФ оголосила у розшук Тимошенко — сміються і українці, і росіяни

У МВС РФ не повідомляють жодних подробиць щодо розшуку

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук колишню прем’єр-міністрку України та чинну нардепку від "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Причина розшуку достеменно невідома.

Відповідна інформація з’явилася на сайті МВС у п’ятницю, 7 червня. Там сказано, що нардепку оголошено у розшук за статтею Кримінального кодексу, але якої саме уточнювати не стали.

Українці у мережі з гумором відреагували на чергове оголошення про розшук відомого українця. Згадали мем за участю експрем'єр-міністр Арсенія Яценюка, де той радісно кричав у телефонну трубку "Юля! Юля!". Також нагадали, що ще до 2014 року Юлія Тимошенко допомагала росіянам із газовим контрактом.

Росіяни теж згадали про те, що колись вона була у теплих стосунках із російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому вони звинувачують її в тому, що депутатка переховується нібито в Дубаї чи десь в іншому місці за кордоном. На додаток до цього вони згадали про затримання Юлії Тимошенко у 2011 році та назвали її "досвідченою" у цій справі. Але вони, як і українці, не розуміють, навіщо РФ розшукує політика.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Росія оголосила у розшук президента України Володимира Зеленського, а також його попередника Петра Порошенка. Але через тиждень інформація із сайту МВС РФ зникла і в мережі навіть пожартували про те, що невже їх знайшли. Але причина виявилася в іншому.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія оголосила у розшук українських чиновників. Йшлося про Олексія Данилова, Арсена Авакова та інших.