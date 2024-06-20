В Одессу на выходные: сколько стоит посуточная аренда апартаментов в шаге от моря

Собрали для вас самые лучшие предложения "цена-качество"

Сезон летних отпусков в разгаре и наверняка многих украинцев интересует, сколько стоит аренда жилья в одном из самых популярных курортных городков у моря, а именно в Одессе. Для этого "Телеграф" промониторил популярные ресурсы, предоставляющие услуги аренды жилья, вроде OLX и Booking.

Предложений на рынке достаточно. При этом есть и довольно бюджетные варианты, которые точно придутся вам по душе. Итак, сколько будет стоить аренда жилья в Одессе в эти выходные, если вы вдруг решите на несколько дней махнуть на море. Ответ в нашем материале.

Адрес: переулок Маяковского, 5

Отель Potemkinn имеет свободные номера, если вы решите поехать на отдых в Одессу в эти выходные. Отель предлагает стандартный двухместный номер с одной широкой двуспальной кроватью всего за 990 грн. Низкая цена обусловлена акцией "Ограниченное предложение", предлагающей 40% скидки. Без скидки тот же номер будет стоить 1650 грн в сутки.

Также среди интересных предложений отеля – двухместный номер "Делюкс" стоимостью 1110 грн в сутки по скидке, без скидки 1850 грн.

К услугам гостей, номера с кондиционером и отдельной ванной комнатой. Рядом с отелем находятся: Городской сад, Одесский музей нумизматики и известная Потемкинская лестница.

Круглосуточная стойка регистрации, трансфер из аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Во всех номерах в отеле Potemkinn Hotel есть телевизор с плоским экраном с кабельными каналами и сейфом. Номера имеют рабочий стол.

Адрес: Южная дорога 3/4

Квартира у моря это собственно квартира у моря. Владельцы сдают в посуточную аренду однокомнатную квартиру, где есть все для проживания. По состоянию на 20 июня стоимость апартаментов всего 700 грн в сутки.

Апартаменты с одной спальней, кухней и ванной подойдут, чтобы остаться на несколько суток. В квартире есть одна двуспальная кровать и одна кровать-диван, поэтому можно заезжать и втроем.

По словам владелицы квартиры, апартаменты находятся в пешей досягаемости к морю – 15 минут. Рядом вся инфраструктура: бары, рестораны, набережная, аптеки и супермаркеты. Также рядом находится большой развлекательный комплекс с самым большим супермаркетом "Ашан".

На сайте OLX нашли вот такое интересное предложение: посуточная аренда в центре, стоимость — всего 500 грн в сутки.

Согласно описанию на сайте: однокомнатная квартира расположена на улице Канатной. Евроремонт. Квартира находится в центре города. Хорошая транспортная развязка. Море близко.

Рядом жд вокзал, рынок "Привоз", большой парк Шевченко. Также рядом находятся супермаркет, аптека, кафе, банк и т.д. Все достопримечательности практически в пешей доступности.

В квартире может разместиться четыре (2+2) человека. Есть все необходимое для комфортного проживания: посуда, постельное белье, полотенца, утюг с гладильной доской, цифровое ТВ, WI-FI, машинка автомат, двухконтурное отопление, кондиционер, плазменный телевизор.

Напомним, ранее "Телеграф" уже производил подборку апартаментов, которые можно арендовать в Одессе посуточно. Ознакомьтесь со списком, возможно, вас заинтересуют изложенные там предложения.