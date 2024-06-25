Інцидент, який спростували у ЗСУ. Що відомо про навчальний центр "Десна" (карта)

З 2020 року він зветься "169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого"

Навчальний центр "Десна" у Чернігівській області сьогодні на слуху через гучну новину про нібито втечу озброєних ув’язнених, які приєдналися до лав ЗСУ. Проте мало хто знає, що то за установа.

"Телеграф" зібрав загальну інформацію про цей навчальний центр. Що цікаво, 5 грудня 2020 року президент України надав бригаді почесне найменування: "169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого".

Так, центр "Десна" — це військова частина Збройних сил України, що спеціалізуються на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Знаходиться цей заклад у селі Десна Чернігівської області. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. З розпадом СРСР навчальний центр увійшов до складу Збройних Сил України.

До завдання центру входить підготовка наступних фахівців високого класу за фахом:

механік-водій гусеничної та автомобільної техніки,

командир бойової машини,

навідник-оператор бойового озброєння,

розвідник,

снайпер,

ремонтник бойової техніки,

головний сержант роти, взводу,

сержант-інструктор,

командир відділення механізованих та танкових підрозділів.

Також у цьому центрі проходять підготовку військовослужбовці на заміщення сержантських та старшинських посад, військовослужбовці військової служби на контрактній основі за загальновійськовою програмою.

Важливо додати, що напередодні повномасштабного російського вторгнення навчальний центр із підлеглими військовими частинами переформовано на штат механізованої бригади. Внаслідок цього можливості щодо щорічної підготовки військовослужбовців-фахівців для Сухопутних військ знизилися з більш ніж 1500 до 150. Це своєю чергою призвело до дефіциту в бойових частинах військовослужбовців за спеціальностями: механік-водій, навідник-оператор, гранатометник тощо.

У 2018 році у навчальному центрі пройшов перший випуск марксменів – піхотних снайперів (стрільців). Такої посади до цього не було в українській армії, проте вони були у провідних арміях світу. У тому ж році була створена та розпочала роботу Школа підготовки танкістів.

17 травня 2022 року ракетами були обстріляні казарми навчального центру. Розбір завалів тривав кілька днів, під ними виявили тіла 87 загиблих.

У Сухопутних військах спростували інформацію про те, що з навчального центру "Десна" нібито втекли ув'язнені. За їхньою інформацією, ці люди налаштовані патріотично і вже незабаром їхню роботу можна буде побачити на полі бою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в Україні дозволили мобілізувати засуджених. У травні вони проходили підготовку та навчання. Участь у бойових діях жоден поки що не бере.