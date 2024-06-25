Инцидент, который опровергли в ВСУ. Что известно об учебном центре "Десна" (карта)

С 2020 года он носит название "169 учебный центр имени князя Ярослава Мудрого"

Учебный центр "Десна" в Черниговской области сегодня на слуху из-за нашумевшей новости о якобы побеге вооруженных заключенных, присоединившихся к рядам ВСУ. Однако мало кто знает, что это за учреждение.

"Телеграф" собрал общую информацию об этом учебном центре. Что интересно, 5 декабря 2020 года президент Украины присвоил бригаде почетное наименование: "169 учебный центр имени князя Ярослава Мудрого".

Так, центр "Десна" — это военная часть Вооруженных сил Украины, которые специализируются на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины. Находится это учреждение в деревне Десна Черниговской области. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. С распадом СССР учебный центр вошел в состав Вооруженных сил Украины.

В задачу центра входит подготовка следующих специалистов высокого класса по специальностям:

механик-водитель гусеничной и автомобильной техники,

командир боевой машины,

наводчик-оператор боевого вооружения,

разведчик,

снайпер,

ремонтник боевой техники,

главный сержант роты, взвода,

сержант-инструктор,

командир отделения механизированных и танковых подразделений.

Также в этом центре проходят подготовку военнослужащие на замещение сержантских и старшинских должностей, военнослужащие военной службы на контрактной основе по общевойсковой программе.

Важно добавить, что накануне полномасштабного российского вторжения учебный центр с подчиненными воинскими частями переформирован в штат механизированной бригады. В результате этого возможности по ежегодной подготовке военнослужащих-специалистов для Сухопутных войск снизилась с более чем 1500 до 150. Это в свою очередь привело к дефициту в боевых частях военнослужащих по специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор, гранатометчик и т.д.

В 2018 году в учебном центре прошел первый выпуск марксменов — пехотных снайперов (стрелков). Такой должности до этого не было в украинской армии, однако они были в ведущих армиях мира. В том же году была создана и приступила к работе Школа подготовки танкистов.

17 мая 2022 ракетами были обстреляны казармы учебного центра. Разбор завалов длился несколько дней, под ними обнаружили тела 87 погибших.

В Сухопутных войсках опровергли информацию о том, что из учебного центра "Десна" якобы сбежали заключенные. По их информации, эти люди настроены патриотично и уже вскоре их работу можно будет увидеть на поле боя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Украине разрешили мобилизовать осужденных. В мае они проходили подготовку и обучение. Участия в боевых действиях ни один пока не принимают.