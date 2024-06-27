Застава у 30 млн грн: мер Мукачева Балога вийшов на волю із СІЗО

Інформація про це з’явилася 27 червня

Мер міста Мукачево Андрій Балога, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов на волю під заставу. Днем раніше йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави 30 млн грн.

Про це українському журналісту Віталію Глаголі стало відомо у четвер, 27 червня. Про це він поділився у своєму Telegram-каналі.

"Мер Мукачева Андрій Балога вийшов на свободу сплативши заставу у розмірі 30 мільйонів гривень", — написав журналіст.

Варто зазначити, що 26 червня слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов задовольнив клопотання прокурора та обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, з альтернативою заставою 30 млн грн. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Прокурор САП просив обрати заставу у розмірі 50 млн грн. Захід діятиме до 26 серпня 2024 року. підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

В результаті йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою заставою 30 млн грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 червня Андрій Балогу разом із головою Мукачівської райради Михайлом Ланьо затримали співробітники Служби безпеки України. Було встановлено, що мер забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення про продаж ділянки у центрі міста приватної компанії, фактичним контролером якої є голова районної ради. Йдеться про земельну ділянку, вартістю 85,6 мільйона гривень було продано за 9,6 мільйона, тим самим місту було завдано збитків у розмірі майже 75 млн грн.