Мэр Мукачево вышел на свободу из СИЗО: залог заплатил огромный

Информация об этом появилась 27 июня

Мэр города Мукачево Андрей Балога, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, вышел на свободу под залог. Днем ранее ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога 30 млн грн.

Об этом украинскому журналисту Виталию Глаголе стало известно в четверг, 27 июня. Информацией об этом он поделился в своем Telegram-канале.

"Мэр Мукачево Андрей Балога вышел на свободу оплатив залог в размере 30 миллионов гривен", — написал журналист.

Стоит отметить, что 26 июня следственный судья ВАКС Виктор Маслов удовлетворил ходатайство прокурора и избрал мэру Мукачево Андрею Балоге меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залогом 30 млн грн. Об этом сказали в Центре противодействия коррупции.

"Прокурор САП просил избрать залог в размере 50 млн. грн. Мероприятие будет действовать до 26 августа 2024 года. В случае внесения залога Балога должен будет придерживаться ряда обязанностей, в частности, не отлучаться из Мукачево без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет", — говорится в сообщении.

В результате ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залогом 30 млн грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июня Андрей Балогу вместе с главой Мукачевского райсовета Михаилом Ланьо задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Было установлено, что мэр обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже участка в центре города частной компании, фактическим контролером которой является председатель районного совета. Речь идет о земельном участке, стоимостью в 85,6 миллиона гривен был продан за 9,6 миллиона, тем самым городу был нанесен убыток в размере почти 75 млн грн.