Ці категорії людей втратять право на відстрочку вже в липні: хто потрапив до списку

Раніше ці категорії людей мали право на відстрочку

Починаючи з 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Разом із правилами за законопроєктом №10449, який дає термін до 16 липня 2024 року оновити свої дані, зміни торкнулися і цього пункту.

Про це розповідає "Телеграф" з посиланням на УНІАН.

Кому не дадуть відстрочку від мобілізації у 2024 році

Чинний закон №3633-IX регулює положення, за якими може бути надана відстрочка від мобілізації в липні 2024 року. Однак отримати її зможуть далеко не всі — нижче список категорій громадян, для яких ця можливість відсутня:

студентам та аспірантам заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особам, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особам, які мають статус "обмежено придатний";

чоловікам, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими; неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Також не надається:

відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом , якщо інвалід — дружина або чоловік з інвалідністю III групи;

, якщо інвалід — дружина або чоловік з інвалідністю III групи; відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом 2 групи — для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

— для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи; відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами — для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити) і для батьків-одинаків, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Зверніть увагу! Всі військовозобов'язані чоловіки, які набули статусу інваліда після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти ВЛК, щоб підтвердити свій діагноз і оформити відстрочку від служби.

Кому доступна відстрочка від мобілізації з 1 липня

Попри ухвалені закони, відстрочити можливості нести військову службу на період, поки триває мобілізація в Україні, деякі чоловіки все-таки можуть. До них належать:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію через 6-12 місяців);

особи, які перебували в полоні;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

науковці та вчителі, викладачі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини або чоловіка;

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (однак відтермінування отримає тільки один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Відстрочка від мобілізації, крім того, може бути оформлена суддями, нардепами, членами Рахункової палати, дипломатами, омбудсменом, працівниками військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСтУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцями експертної служби МВС.

Раніше "Телеграф" писав, що для військовозобовʼязаних ввели нові правила військового обліку та проходження ВЛК. Під час воєнного стану і мобілізації постанова про придатність до військової служби має інші строки дійсності.