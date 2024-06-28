Эти категории людей потеряют право на отсрочку уже в июле: кто попал в список

Ранее эти категории людей имели право на отсрочку

Начиная с 1 июля 2024 года изменяются правила, по которым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации. Вместе с правилами по законопроекту №10449, дающему срок до 16 июля 2024 года обновить свои данные, изменения затронули и этот пункт.

Об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на УНИАН.

Кому не дадут отсрочку от мобилизации в 2024 году

Действующий закон №3633-IX регулирует положения, согласно которым может быть предоставлена отсрочка от мобилизации в июле 2024 года. Однако получить ее смогут далеко не все ниже список категорий граждан, для которых эта возможность отсутствует:

студентам и аспирантам заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование;

лицам, работающим на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лицам, имеющим статус "ограниченно подходящий";

мужчинам, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми; неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Также не предоставляется:

отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом , если инвалид – жена или муж с инвалидностью III группы;

, если инвалид – жена или муж с инвалидностью III группы; отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы — для некоторых мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;

— для некоторых мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы; отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам — для многодетных мужчин с задолженностью по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (при погашении задолженности и своевременной уплаты отсрочку можно оформить) и для родителей-одиночек, в случае если мать не лишена родительских прав, не признан умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

Обратите внимание! Все военнообязанные мужчины, получившие статус инвалида после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти ВВК, чтобы подтвердить свой диагноз и оформить отсрочку от службы.

Кому доступна отсрочка от мобилизации с 1 июля

Несмотря на принятые законы, отсрочить возможности нести военную службу на период, пока идет мобилизация в Украине, некоторые мужчины все-таки могут. К ним относятся:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВЛК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери-одиночки и родители-одиночки;

научные работники и учителя, преподаватели, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

опекуны людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены или мужа;

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочка получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Отсрочка от мобилизации может быть оформлена судьями, нардепами, членами Счетной палаты, дипломатами, омбудсменом, работниками военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ГСТУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалистами экспертной службы МВД.

Ранее "Телеграф" писал, что для военнообязанных ввели новые правила военного учета и прохождения ВЛК. Во время военного положения и мобилизации постановление о годности военной службы имеет другие сроки действительности.