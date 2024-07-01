У Києві група людей хотіла захопити Раду: всі подробиці (фото)

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала провокаторів, які планували захопити Верховну Раду та заблокувати її роботу в ході заворушень. Реалізувати свій план псевдоактивісти хотіли після Дня Конституції у неділю, 30 червня.

Про це інформує СБУ та Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що зловмисникам було повідомлено про підозру і їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що група осіб упродовж травня-червня 2024 року розповсюджували у соцмережах дописи із закликами щодо дискредитації чинного керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Зловмисники планували поширювати інформацію про "заворушення" в Києві через вітчизняні та іноземні інформресурси, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ.

Зазначається, що організатором заворушень був керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах та славиться своєю антиукраїнською позицією ще з 2015 року. Для реалізації задуму він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.

Спільниками чоловіка були особи з Дніпропетровщини та Київщини. До своїх лав вони вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.

30 червня змовники хотіли провести так зване віче у Києві, залучивши до нього громадські організації та громадськість. При цьому, людей заманювали до участі під приводом нібито громадського заходу, не повідомляючи про "силовий" сценарій.

Під час заходу учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов’язків" керівництво держави. У разі невиконання чинною владою їхніх вимог щодо складення повноважень, змовники мали реалізувати захоплення влади.

Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Але СБУ вчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Чотирьом особам було повідомлено про підозру за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України (ч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України). Двом із них обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, у Дніпрі Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії підпалів військового транспорту ТЦК. Вони затримали групу зловмисників, яка збиралась скоїти злочин та була завербована російськими спецслужбами.