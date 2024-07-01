В Киеве группа людей хотела захватить Раду: все подробности (фото)

Им грозит до 10 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины задержала провокаторов, планировавших захватить Верховную Раду и заблокировать ее работу в ходе беспорядков. Реализовать свой план псевдоактивисты хотели после Дня Конституции в воскресенье, 30 июня.

Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора. Отмечается, что злоумышленникам было сообщено о подозрении и им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие установило, что группа лиц на протяжении мая-июня 2024 года распространяла в соцсетях сообщения с призывами по дискредитации действующего руководства государства, изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Злоумышленники планировали распространять информацию о "беспорядках" в Киеве через отечественные и иностранные информресурсы, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ.

Организатором беспорядков был руководитель общественной организации, который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях и славится своей антиукраинской позицией еще с 2015 года. Для реализации замысла он нанял в Киеве зал, вмещающий две тысячи человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.

Сообщниками мужчины были люди из Днепропетровщины и Киевщины. В свои ряды они вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий.

30 июня заговорщики хотели провести так называемое вече в Киеве, привлекая к нему общественные организации и общественность. При этом людей привлекали к участию под предлогом якобы общественного мероприятия, не сообщая о "силовом" сценарии.

Во время мероприятия участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от исполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения действующей властью их требований по сложению полномочий, заговорщики должны были реализовать захват власти.

Для конспирации они общались между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека. Но СБУ вовремя уличила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Четверым лицам было сообщено о подозрении по факту распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины (ч. 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины). Двум из них избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, в Днепре Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию поджогов военного транспорта ТЦК. Они задержали группу злоумышленников, которая собиралась совершить преступление и была завербована российскими спецслужбами.