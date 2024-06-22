Водій сам зізнався: нові подробиці ДТП з автобусом з українцями в Румунії

Наступний трансфер пасажири чекали 7 годин

Під час ранкового ДТП в Румунії за участі автобуса, який прямував до Болгарії, постраждало 9 українців. За словами пасажирки, аварія сталась через те, що водій заснув за кермом.

Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що автобус перекинувся о 5 годині ранку 22 червня.

"Він заснув за кермом. Тому що коли всі падали і кричали, і потім почали вилазити через лобове вікно, він казав: "Ну да, ну да, заснув, дівчата, заснув, вибачте, заснув", — згадує пасажирка Оксана.

За її словами, людей, які були в транспоті пересадили до іншого автобуса, щоб доїхати до міста Сонячний Берег у Болгарії. Його постраждалі чекали приблизно 7 годин.

"От ми о 5-тій ранку перекинулися — і зараз ми їдемо 10 хвилин у нашому напрямку. Сім годин ми тинялися просто нікому непотрібні", — розповіла пасажирка.

Вона зауважила, що спочатку після аварії пасажирів привезли у спортзал, де їм дали води. А потім вони чекали на заправці у Румунії. Але компанія-перевізник не надала людям ані води, ані кави, ані їжі. Їм довелося купувати все це своїм коштом.

Раніше "Телеграф" писав, що біля кордону з Молдовою у вантажівці виявили понад 40 ухилянтів.