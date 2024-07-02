Наразі є діра у 20 млрд: де знайти гроші на потреби армії і до чого тут Тищенко, розповіли експерти

Гроші не повинні просто лежати у сейфах

Аби закрити діру в Держбюджеті на потреби армії, слід затримати приблизно 10 000 схожих на корупціонерів людей і направити виявлені у них кошти, у бюджет. Адже справа скандального нардепа Миколи Тищенка довела, що такі люди тримають вдома купу готівки на млн гривень чи валюти.

Про це розповіли у проєкті "Телеграфу" "#ПроГроші" журналісти Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко.

"Я так розумію, Тищенко зовсім не одинак у цій справі. Там всі плюс-мінус хлопці, яких можна віднести до корупціонерів, складують тонни кешу у себе вдома. І одна людина схожа на корупціонера має десь приблизно в середньому 1 млн готівки доларів, а може й більше", — каже Безлюдько.

Водночас, за його словами, наразі у бюджеті країни на потреби армії є просадка на 20 млрд грн. Зважаючи на кількість готівки, яку правоохоронці зазвичай виявляють у підозрюваних у корупційних схемах, аби закрити цю діру наразі потрібно приблизно 20 000 схожих на корупціонерів людей. Але з огляду на те, що все ж таки у них точно більше, ніж по мільйону, треба приблизно 10 000.

"Треба до них дістатися і поговорити, щоб ці ресурси не лежали у сейфах, де користі з них нуль, а працювали на державу. Вони можуть підтримати економіку та армію. Таким людям треба пропонувати вкладати їх в державні воєнні облігації тощо", — додає Безлюдько.

Він наголосив, що в Офісі президента точно є люди, які б могли провести такі неформальні переговори. Тобто мова ведеться про таку собі "антикорупційну позику".

"Так, це дуже класна штука була б. Адже кошти, які чиновники умовно крадуть, вони не можуть вільно витрачати, бо в Україні діють жорсткі умови по фінансовому моніторингу і це ставить бар'єр між вільними грошима і економікою. От і виходить, що мільярди просто лежать у сейфах", — додає Крамаренко.

На останок Безлюдько закликав чиновників не купувати квартири та авто, просто аби витрати гроші, а допомагати державі та армії.

Нагадаємо, що Микола Тищенко міг отримати свої статки і від корупційних схем на заході Україні. Регулярні перевірки та відбудови шкіл відбувались навіть попри те, що він вже не є головою Закарпатської організації "Слуги народу".

Раніше "Телеграф" писав про те, яку суму готівки знайшли під час обшуку у нардепа Тищенка.