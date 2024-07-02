Сейчас есть дыра в 20 млрд: где найти деньги на нужды армии и при чем здесь Тищенко, рассказали эксперты

Деньги не должны просто лежать в сейфах

Чтобы закрыть дыру в Госбюджете на нужды армии, следует задержать около 10 000 похожих на коррупционеров людей и направить, обнаруженные у них средства, в бюджет. Ведь дело скандального нардепа Николая Тищенко доказало, что такие люди держат дома кучу наличных на млн гривен или валюты.

Об этом рассказали в проекте "Телеграфа" "#ПроГроші" журналисты Денис Безлюдько и Александр Крамаренко.

"Я так понимаю, Тищенко совсем не одиночка в этом деле. Там все плюс-минус ребята, которых можно отнести к коррупционерам, складывают тонны кэша у себя дома. И один человек похожий на коррупционера имеет где-то примерно в среднем 1 млн наличных долларов, а может и больше", — говорит Безлюдько.

В то же время, по его словам, сейчас в бюджете страны на нужды армии есть просадка на 20 млрд грн. Учитывая количество наличных денег, которые правоохранители обычно обнаруживают у подозреваемых в коррупционных схемах, чтобы закрыть эту дыру нужно примерно 10 000 похожих на коррупционеров людей.

"Нужно до них добраться и поговорить, чтобы эти ресурсы не лежали в сейфах, где пользы из них ноль, а работали на государство. Они могут поддержать экономику и армию. Таким людям нужно предлагать вкладывать их в государственные военные облигации", — добавляет Безлюдько.

Он подчеркнул, что в Офисе президента точно есть люди, которые могли бы провести такие неформальные переговоры. То есть речь ведется об антикоррупционной ссуде.

"Да, это очень классная штука была бы. Ведь средства, которые чиновники условно воруют, они не могут свободно тратить, потому что в Украине действуют жесткие условия по финансовому мониторингу и это ставит барьер между свободными деньгами и экономикой. Вот и выходит, что миллиарды просто лежат в сейфах", — добавляет Крамаренко.

В заключение Безлюдько призвал чиновников не покупать квартиры и авто, просто, чтобы потратить деньги, а помогать государству и армии.

Напомним, что Николай Тищенко мог получить свое состояние и от коррупционных схем на западе Украины. Регулярные проверки и восстановления школ происходили даже несмотря на то, что он уже не глава Закарпатской организации "Слуги народа".

Ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму наличных нашли во время обыска у нардепа Тищенко.