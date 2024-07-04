"Могло бути і гірше": чи буде Зеленський йти на другий термін президентства, розповіли його соратники

І в 2019 не пішов би

Питання того, чи буде президент України Володимир Зеленський йти на другий термін після закінчення війни й досі відкрите. Але соратники з його найближчого оточення впевнені, що на це безпосередньо вплине перемога чи програш України у війні.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на відповідні джерела. Які вважають, що якщо наша держава програє і на думку суспільства у цьому буде провина Зелененького — він не піде.

"Він точно не буде, як Порошенко чи тим більше Ющенко, — йти на вибори, щоб набрати 5-10% голосів. І в 2019 не пішов би, якщо б ще до старту не було базового рейтингу. А якщо більшість вирішить, що "ще нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили" — тоді так, піде", — каже джерело в оточенні глави держави.

Водночас, за словами вже іншого співрозмовника, Зеленський мріє: закінчити війну впевненою, безперечною перемогою — і на цій хвилі піти з політики. Проте без появи якогось "чорного лебедя" глобального масштабу наразі абсолютна перемога України неможлива. Тому наразі будь-які політичні розрахунки дуже хиткі і не точні.

Нагадаємо, що у Зеленського саркастично прокоментували пропозицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню. Адже вона є "вкрай цікавою", бо передбачається, що Росія ж може продовжувати завдавати ударів.

Також Зеленський закликав Дональда Трампа розкрити його "мирний план" по Україні. Однак глава держави зазначив, що ця пропозиція не має порушувати суверенітет України.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, як можуть початись переговори з Росією.