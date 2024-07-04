ЄВІ влітку 2024 року: коли будуть результати іспитів і кому перерахують бали

У вступників на магістратуру або в аспірантуру буде можливість дізнатися попередні результати

Основна сесія ЄВІ (єдиний вступний іспит) на магістерські програми або до аспірантури 2024 року вже розпочалася. Вона проводиться з 24 липня до 15 липня. Додаткова сесія буде з 31 липня до 14 серпня.

Про це повідомили на сайті Освіта.Ua. Зазначається, що вступні іспити проходитимуть у дві зміни, при цьому іспит першої зміни розпочинатиметься о 10:00, другий – о 15:00.

Також вступники, які братимуть участь в іспитах за кордоном, повинні пам’ятати, що у запрошеннях-перепустках час початку тестування вказаний за місцевим часом населеного пункту, де розташований пункт тестування.

Коли будуть результати ЄВІ

У вступників на магістратуру або в аспірантуру буде можливість дізнатися попередні результати. Їх можна розрахувати за шкалою 200-бальної системи.

Після тестування на комп’ютерах з’являться бали. При цьому слід врахувати, що кожен предмет має свою шкалу оцінювання.

Водночас, офіційні результати мають з’явитися в особистих кабінетах абітурієнтів до 20 липня. Однак для тих, хто пише ЄВІ/ЄПВІ під час додаткової сесії, результати з’являться до 20 серпня 2024 року.

Також важливо додати, що мінімальний бал ЄВІ, ТОУК — 5 тестових балів із 33. Тобто це п’ять правильно виконаних завдань у кожному блоці.

При цьому ті, хто пише ЄПВІ, мають набрати щонайменше 35 зі 140 можливих балів для вступу на магістратуру.

В Українському центрі оцінки якості освіти повідомляють, що учасникам ЄВІ змінять результати через помилки у ТЗНК.

"Тим, хто надходить до магістратури та аспірантури у зв’язку з виявленням технічних помилок в окремих тестах загальної навчальної компетентності, будуть перераховані результати іспиту", — йдеться в повідомленні.

Наявність технічних помилок, що виникли на етапі верстання ТЗНК у середовищі онлайн-тестувальника, викликана аномальним збільшенням кількості охочих складати іспит. Це, своєю чергою, призвело до необхідності розробки значно більшої кількості тестових форм з іноземної мови та ТЗНК.

"З огляду на виявлені помилки та з метою забезпечення дотримання прав вступників, апеляційною комісією УЦОЯО будуть прийняті обґрунтовані рішення щодо завдань, у яких виявлені помилки, та змінено результати тих учасників, які в рамках ЄВІ виконували відповідні завдання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міністерство освіти змінило правила вступу на аспірантуру. Є важливі нюанси, які слід знати військовозобов’язаним.