ЕВЭ летом 2024: когда будут результаты экзаменов и кому пересчитают баллы

У поступающих на магистратуру или в аспирантуру будет возможность узнать предварительные результаты

Основная сессия ЕВЭ (единый вступительный экзамен) на магистерские программы или в аспирантуру в 2024 году уже началась. Она проводится с 24 июля по 15 июля. Дополнительная сессия будет с 31 июля по 14 августа.

Об этом сообщили на сайте Освіта.Ua. Отмечается, что вступительные экзамены будут проходить в две смены, при этом экзамен первой смены будет начинаться в 10:00, второй – в 15:00.

Также поступающие, которые будут участвовать в экзаменах за границей, должны помнить, что в приглашениях-пропусках время начала тестирования указано по местному времени населенного пункта, где расположен пункт тестирования.

Когда будут результаты ЕВЭ

У поступающих на магистратуру или в аспирантуру будет возможность узнать предварительные результаты. Их можно рассчитать по шкале 200-бальной системы.

После тестирования на компьютерах появятся баллы. При этом следует учесть, что у каждого предмета есть своя шкала оценивания.

В то же время официальные результаты должны появиться в личных кабинетах абитуриентов до 20 июля. Однако для тех, кто пишет ЕВЭ/ЕПВИ во время дополнительной сессии, результаты появятся до 20 августа 2024.

Также важно добавить, что минимальный балл ЕВЭ, ТОУК — 5 тестовых баллов из 33. То есть, это пять правильно выполненных заданий в каждом блоке.

При этом те, кто пишет ЕПВИ, должны набрать по меньшей мере 35 из 140 возможных баллов для поступления на магистратуру.

В Украинском центре оценки качества образования сообщают, что участникам ЕВЭ изменят результаты из-за ошибок в ТЗНК.

"Поступающим в магистратуру и аспирантуру в связи с выявлением технических ошибок в отдельных тестах общей учебной компетентности будут перечислены результаты экзамена", — говорится в сообщении.

Наличие технических ошибок, возникших на этапе верстания ТЗНК в среде онлайн-тестировщика, вызвано аномальным увеличением количества желающих сдавать экзамен. Это в свою очередь привело к необходимости разработки значительно большего количества тестовых форм по иностранному языку и ТЗНК.

"Учитывая обнаруженные ошибки и с целью обеспечения соблюдения прав поступающих, апелляционной комиссией УЦОКО будут приняты обоснованные решения относительно задач, в которых обнаружены ошибки, и изменены результаты тех участников, которые в рамках ЕВЭ выполняли соответствующие задачи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Министерство образования изменило правила поступления на аспирантуру. Есть важные нюансы, которые следует знать военнообязанным.