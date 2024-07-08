Зеленський прибув з візитом до Польщі: про що говоритимуть політики

Глава держави зробив зупинку у Варшаві на шляху до Вашингтона

У понеділок, 8 липня, у Варшаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском.

Про це повідомив Офіс Президента. Зазначається, що Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участю делегацій.

Також заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Також сторони обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський зробив зупинку у Варшаві на шляху до Вашингтона, де він візьме участь у саміті НАТО, що триватиме 9-11 липня.

Польські ЗМІ підтвердили прибуття президента України Володимира Зеленського до Варшави. Відомо, що спочатку український президент зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі, приблизно о 13:15 відбудеться їхня спільна пресконференція. Далі у програмі візиту зустріч Володимира Зеленського з його польським колегою Анджеєм Дудою.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден може провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським найближчими днями. Їхні переговори можуть відбутися на полях саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.