"Мʼякосік", "джвяки" и другие: вы и не подозревали, как на украинском можно назвать смузи

Есть более 20 синонимов

Украинский язык богат на синонимы, но некоторые из них практически никто не использует. К примеру, к слову "смузі" можно насчитать более двух десятков аналогичных по смыслу слов, которые довольно интересны по своему звучанию.

Подборку синонимов опубликовали на сайте "Словотвір". Каждое из этих слов может отлично украсить вашу речь.

Отметим, что слово "смузі" означает густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т.д.

Синонимы к слову "смузі" в украинском языке:

"джвяки"

"густосік"

"джу́рджя"

"калатайка"

"мʼяк"

"мʼячка"

"мішанка"

"мʼякосік"

"м´якотка"

"бовтанка"

"замішайка"

"мʼякіття"

"мʼякун"

"меливо"

"мус"

"пінка"

"соковитка"

"гамуз"

"взби́тець"

"товканка"

"мʼяківник"

"тертень"

"гладень"

"кула́га"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем правильно заменить в украинском калькированные с русского языка слова "мелочь" и "сдача. Языковед Александр Авраменко рассказал, как эти слова будут звучать.