Не мобилизируют, но есть один момент: юристы объяснили, что будет с людьми, в отношении которых возбуждено уголовное дело

Защитники объяснили, что нужно сделать

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста могут вступить в ряды ВСУ. Но могут ли забрать в армию человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело?

Ответ на этот вопрос дали юристы Юрий и Ольга Лещук. Они отметили, что статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрены основания получения права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

В сообщении указано, что среди данного перечня отсутствуют основания получения отсрочки для лиц, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или обвиняемых.

"И хотя в ст. 17 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" указано, что отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы предоставляется призывникам, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом, но дана норма не дает права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — пишут юристы.

По словам экспертов, есть случаи, когда обвиняемых не мобилизовывали в связи с тем, что происходило "активное" судебное разбирательство уголовного дела и лицо является одним из "ключевых" обвиняемых по делу.

Кроме того, юристы рекомендуют предоставить в ТЦК информацию из суда, прокурора или следователя в подтверждение того, что происходит рассмотрение дела в суде и что лицо имеет статус обвиняемого. В таком случае повестку вам могут в течение некоторого времени не вручать.

Следует отметить, что статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено — в случае если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное разбирательство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых, если оно совершается в отношении нескольких лиц.

Ранее "Телеграф" писал, что осужденные женщины в скором времени вступят в ряды ВСУ.