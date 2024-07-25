Український філософ заявив росіянам, що в його країні тоталітаризм: у мережі йому відповіли

Ще й вступився за російську мову

Український філософ Андрій Баумейстер дав інтерв'ю, де назвав Україну тоталітарною державою. Також він зробив низку заяв, які повторюють тези російської пропаганди.

У розмові з "Медузою", російським опозиційним виданням, яке нині працює в Латвії, Баумейстер заявив, що зараз війна України та Росії — це "боротьба двох тоталітарних систем".

Також, за його словами, Україна, як і Росія, не виконувала своїх зобов'язань (зокрема, на його думку, під час Майдану). В інтерв'ю він вступився за російську мову та підтримав скандального Олексія Арестовича.

Це інтерв'ю викликало бурхливу реакцію в українських соцмережах. Так, відомий український письменник Остап Українець (що нещодавно мобілізувався до ЗСУ), відповів Баумейстеру:

"В усі часи, в усіх суспільствах під час великих воєн і криз були дегани, котрі висловлювали абсолютно людожерську і ненависницьку щодо власної спільноти позицію і намагалися солідаризуватися з ворогом, бодай би на пів шишечки. На жаль, вони дуже часто виходили з цих воєн і криз живими і навіть мали подальшу кар'єру.На щастя, в нас це Більченко, Арестович і Баумейстер, а не хтось насправді розумний".

Зазначимо, сам Баумейстер виїхав з України.

Є в українському сегменті Facebook й інші реакції.

Раніше "Телеграф" писав, що Арестович дав пораду президенту Росії Володимиру Путіну, як перемогти Україну. Мережа вибухнула гнівними коментарями.