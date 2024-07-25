Украинский философ заявил россиянам, что в его стране тоталитаризм: в сети ему ответили
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Еще и вступился за русский язык
Украинский философ Андрей Баумейстер дал интервью, где назвал Украину тоталитарным государством. Также он сделал ряд заявлений, повторяющих тезисы российской пропаганды.
В разговоре с "Медузой", российским оппозиционным изданием, в настоящее время работающем в Латвии, Баумейстер заявил, что сейчас война Украины и России — это "борьба двух тоталитарных систем".
Также, по его словам, Украина, как и Россия, не выполняла своих обязательства (в частности, по его мнению, во время Майдана). В интервью он вступился за русский язык и поддержал позицию скандального Алексея Арестовича.
Интервью вызвало бурную реакцию в украинских соцсетях. Так, известный украинский писатель Остап Украинец (недавно мобилизовавшийся в ВСУ) ответил Баумейстеру:
"Во все времена, во всех обществах во время великих войн и кризисов были деганы, которые высказывали абсолютно людоедскую и ненавистническую по отношению к собственному сообществу позицию и пытались солидаризироваться с врагом, хотя бы на пол шишки. К сожалению, они очень часто выходили из этих войн и кризисов живыми и даже имели дальнейшую карьеру. К счастью, у нас это Бильченко, Арестович и Баумейстер, а не кто-то действительно умный".
Отметим, что сам Баумейстер уехал из Украины.
Есть в украинском сегменте Facebook и другие реакции.
Ранее "Телеграф" писал, что Арестович дал совет президенту России Владимиру Путину, как победить Украину. Сеть разразилась гневными комментариями.