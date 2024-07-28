Вернется жара или еще похолодает? Чего ждать украинцам от погоды до конца месяца

В Киеве в понедельник предполагается сильный северо-западный ветер

Снижение температуры воздуха, которое фиксируется в последнее время, продолжается. Уже в начале рабочей недели украинцам стоит готовиться к дождям и штормовому ветру.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Так, по мнению Натальи Диденко, 29 июля в большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

"Атмосферный фронт – холодный, поэтому в его тылу распространится прохладнее воздух", — отмечает она в своем прогнозе на понедельник.

Конкретнее о температурных показателях

Завтра, по прогнозу Диденко, во многих областях Украины жара упадет, в западных областях ожидается +20+25 градусов, на севере, в центральных областях и Харьковщине +24+29 градусов.

В южной части и на юго-востоке еще побудет сильная жара до +30+35 градусов (кроме Одесщины, там +28+30 градусов), однако во вторник даже в этих регионах температура воздуха может снизится до +27+29 градусов.

В Киеве в понедельник предполагается сильный северо-западный ветер, со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Стоит отметить, что о снижении температуры воздуха в начале недели сообщает и "Укргидрометцентр". Однако прогноз этих синоптиков чуть более сдержанный.

По их мнению, 29 июля температура в западных регионах упадет до +27+28 градусов тепла. В Одессе ожидается до +30, на востоке Украины температура спадет до +30+32, а в столице похолодает до +28 градусов.

Во вторник и в среду значительных температурных изменений не предвидеться.

Вторник

Среда

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу" из-за чего в Украине установилась такая жара, что будет с урожаем и как на погоду влияет война. Она также дала прогноз на предстоящую зиму.