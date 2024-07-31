Відкрив газ та погрожував підірвати квартиру: у Львові чоловік взяв "у заручники" багатоповерхівку, що вимагає (оновлено)

Поліцейські намагаються домовитися з хлопцем

У Львові молодик погрожував підірвати квартиру у багатоповерхівці. Він зачинився у квартирі та ввімкнув газ.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його даними, інцидент стався у будинку номер 45 на вулиці Чорновола. Там 20-річний чоловік вимагає 100 тисяч гривень у родичів, а у разі відмови погрожував, що підірве квартиру. Для цього він увімкнув газ у себе на кухні. Проте газовики, які прибули на місце, оперативно відключили будинок від газу.

Після цього він погрожував підпалити квартиру і вистрибнути з 5-го поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути до квартири. Проте, за інформацією Зінкевича, правоохоронці все ж таки вже перебувають у житлі чоловіка.

Зараз тривають переговори. Поліцейські намагаються домовитись із хлопцем, який сидить на підвіконні.

Оновлено: за інформацією Зінкевича, історія закінчилася позитивно. Чоловіка зняли з підвіконня. Наразі з ним працюють співробітники поліції.

На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Черкащині п’яний начальник колонії погрожував співробітнику СТО.