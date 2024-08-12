Держпідприємства продовжують закуповувати російську програму "1С": чому так відбувається

Прихильники російського ПЗ виправдовують використання "1С", є вартість цієї системи

Згідно з інформацією з "Prozorro", серед державних підприємств, які надалі продовжують купувати послуги, пов’язані з російською програмо "1С", навіть Державне підприємство спеціального зв’язку. І це попри заборону, прописану в рішенні РНБО, що затверджене указом президента.

Про це йдеться у статті "Телеграфу" — "Російська "1С" і Державне підприємство спецзв’язку – дружба навіки: чому ворожий софт досі непереможний в Україні"

Окрім Держпідприємства спецзв’язку у цьому та минулому роках палали бажанням купити послуги, пов’язані з "1С", ще кілька десятків державних установ, серед яких "Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області", "Служба автомобільних доріг у Київській області", "Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації", Харківські міський та обласний центри зайнятості та інші.

Водночас видання нагадує, що власники і виробники ворожого ПЗ наразі перебувають під санкціями. Так, в чинному Указі президента №280/2023, яким введено в дію відповідне рішення РНБО, окремо наведено перелік програмних продуктів "1С" та BAS, які підпадають під санкції.

Одним з аргументів, яким прихильники російського ПЗ виправдовують використання "1С", є вартість цієї системи.

"Гроші – це, зазвичай, вагомий аргумент. Якому важко щось протиставити. Але ми спробуємо. Дуже коротко. Кожні 100 гривень, переказаних на Росію, – це приблизно 7 набоїв 7,62, які потім полетять у серце українського військового. Скільки, ви там кажете, на підприємстві може бути користувачів – "сотня, або більше"? А якщо помножити ще на сто тисяч чи навіть більше підприємств, які сидять в Україні на "1С"? Влаштує така арифметика?", — запитує "Телеграф".

Раніше "Телеграф" писав, що у ВР прокоментували можливість блокування Telegram.