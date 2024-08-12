Госпредприятия продолжают закупать российскую программу "1С": почему так происходит

Поклонники российского ПО оправдывают использование "1С", есть стоимость этой системы

Согласно информации из "Prozorro", среди государственных предприятий, которые в дальнейшем продолжают покупать услуги, связанные с российской программой "1С", даже Государственное предприятие специальной связи. И это несмотря на запрет, прописанный в решении СНБО, который утвержден указом президента.

Об этом говорится в статье "Телеграфа" — "Российская "1С" и Государственное предприятие спецсвязи — дружба навеки: почему враждебный софт до сих пор непобедим в Украине"

Кроме Госпредприятия спецсвязи в этом и прошлом годах желали купить услуги, связанные с "1С", еще несколько десятков государственных учреждений, среди которых "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области", "Служба автомобильных дорог в Киевской области", "Департамент международной технической помощи и международного сотрудничества Львовской облгосадминистрации", Харьковские городской и областной центры занятости и другие.

В то же время, издание напоминает, что владельцы и производители вражеского ПО сейчас находятся под санкциями. Так, в действующем Указе президента №280/2023, которым введено в действие соответствующее решение СНБО, отдельно приведен перечень подпадающих под санкции программных продуктов "1С" и BAS.

Одним из аргументов, которым поклонники российского ПО оправдывают использование "1С", является стоимость этой системы.

"Деньги – это, как правило, весомый аргумент. Которому трудно что-то противопоставить. Но мы попробуем. Очень коротко. Каждые 100 гривен, переведенных на Россию, – это примерно 7 патронов 7,62, которые потом улетят в сердце украинского военного. Сколько, вы там говорите, на предприятии может быть пользователей – "сотня или больше"? А если умножить еще на сто тысяч или даже больше предприятий, которые сидят в Украине на "1С"? Устроит такая арифметика?

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