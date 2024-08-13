Відмовтеся від банального "як справи": як ще українською поставити це питання

Сім фраз допоможуть оживити ваш діалог зі співрозмовником

У повсякденному житті українською мовою ми часто користуємося фразою "як справи?". Однак можна внести різноманітність та замінити її іншими, на які співрозмовник також зможе дати аналогічну відповідь.

Багато хто використовує "як справи?" як чергову фразу та людина, з якою ви спілкуєтеся, може відповісти коротко та сухо. "Телеграф" розповідає, як розбавити розмову та замінити вже звичну фразу на цікавіші та живі.

Насправді існує безліч варіантів, як поставити це питання інакше. Наприклад, можна поцікавитися, як у людини пройшов день, що нового у неї в житті з минулого вашого спілкування або ж запитати, чим вона займалася в цей день.

Замінити фразу "як справи?" можна коротко:

"Як поживаєте?"

"Як ся маєш?"

"як ідуть справи?"

А можна поставити більш розгорнуте питання, на яке співрозмовнику справді буде цікаво відповісти:

"Що нового у твоєму житті?"

"Що хорошого сталося сьогодні?"

"Як ти почуваєшся?"

"Як минув твій ранок/день?"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно дякувати українською мовою. Названо фрази, які можна використовувати в цьому випадку.