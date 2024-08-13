Откажитесь от банального "як справи": как еще на украинском задать этот вопрос

Семь фраз помогут оживить ваш разговор с собеседником

В повседневной жизни в украинском языке мы часто пользуемся фразой "як справи?". Однако можно внести разнообразие и заменить ее другими, на которые собеседник также сможет дать аналогичный ответ.

Многие используют "як справи?" как дежурную фразу и человек, с которым вы общаетесь, может ответить коротко и сухо. "Телеграф" рассказывает, как разбавить разговор и заменить уже привычную фразу на более интересные и живые.

На самом деле существует огромное количество вариантов, как задать этот вопрос иначе. К примеру, можно поинтересоваться, как у человека прошел день, что нового у него в жизни с момента прошлого вашего общения или же спросить, чем он занимался в этот день.

Заменить фразу "як справи?" можно коротко:

"Як поживаєте?"

"Як ся маєш?"

"як ідуть справи?"

А можно задать более развернутый вопрос, на который собеседнику действительно будет интересно ответить:

"Що нового у твоєму житті?"

"Що хорошого сталося сьогодні?"

"Як ти почуваєшся?"

"Як минув твій ранок/день?"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно благодарить на украинском языке. Названы фразы, которые можно использовать в этом случае.