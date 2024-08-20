Весь світ видихне, але…: експосол озвучив тривожний сценарій для України

На думку дипломата, в Україні цю небезпеку недооцінюють

Якщо російській армії вдасться дійти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької області та президент Росії Володимир Путін, гіпотетично, на цьому вирішить зупинитися, та заявить, що цілі "СВО" нібито досягнуті, Україна потрапить в непросту ситуацію. Адже у той час, коли весь світ з полегшенням зітхне, нам доведеться доводити, що не може бути закінчення війни, якщо частина України залишається окупованою РФ.

Таку думку висловив колишній надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії (2020—2023) та ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зазначив, що це — досить небезпечний сценарій для України, тоді як про таку небезпеку думають мало.

"Тоді ми потрапляємо з вами в складну ситуацію, коли нам прийдеться сказати що ні-ні послухайте, війна ще не закінчилась, наша територія захоплена … невиплачені репарації, жертви, обмін. Але нам треба тоді буде всім в світі, які скажуть: "хух, нарешті війна закінчилась, Третя Світова відміняється", а тут Україна знову каже: "ні, ми будемо продовжувати воювати, і до речі, дайте нам те, дайте нам се", — пояснив дипломат.

Він наголосив, що це — надзвичайно небезпечний момент. Тим часом, на думку Пристайка, в Україні його недооцінюють.

"Я не бачив цього в мирних переговорах", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", 19 серпня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що після початку операції ЗСУ в Курській області ні про які переговори не може бути й мови. Крім того, у Москві навідріз відмовляються брати участь в ініціативах, пов’язаних з українською Формулою миру.