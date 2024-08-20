Весь мир выдохнет, но...: экс-посол озвучил тревожный сценарий для Украины

По мнению дипломата, в Украине эту опасность недооценивают

Если российской армии удастся дойти до административных границ Луганской и Донецкой области и президент России Владимир Путин, гипотетически, на этом решит остановиться и заявит, что цели "СВО" якобы достигнуты, Украина попадет в непростую ситуацию. Ведь в то время, когда весь мир вздохнет с облегчением, нам придется доказывать, что не может быть окончания войны, если часть Украины остается оккупированной РФ.

Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании (2020-2023) и экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что это — достаточно опасный сценарий для Украины, тогда как о такой опасности думают мало.

"Тогда мы попадаем с вами в сложную ситуацию, когда нам придется сказать что нет-нет послушайте, война еще не закончилась, наша территория захвачена... невыплаченные репарации, жертвы, обмен. Но нам нужно тогда будет всем в мире, которые скажут: "фух, наконец, война закончилась, Третья Мировая отменяется", а тут Украина снова говорит: "нет, мы будем продолжать воевать, и кстати, дайте нам то, дайте нам се", — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что это чрезвычайно опасный момент. Между тем, по мнению Пристайко, в Украине его недооценивают.

"Я не видел этого в мирных переговорах", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", 19 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после начала операции ВСУ в Курской области ни о каких переговорах не может быть и речи. Кроме того, в Москве наотрез отказываются участвовать в инициативах, связанных с украинской Формулой мира.