Треба дозволити Україні бити по Росії: Боррель виступив з гучною заявою

Допомогло б досягнути миру в Україні

Успішний наступ Сил оборони України на Курську область став серйозним ударом по наративах Володимира Путіна. Зняття обмежень на використання західної зброї для Збройних сил України сприятиме "мирним зусиллям".

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Допис зробив у своєму аккаунті у мережі Х.

"Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків: зміцнення української самооборони, порятунок життів та зменшення руйнувань в Україні, а також допомога в просуванні мирних зусиль", — написав Боррель.

Він також наголосив на тому, що чекає на зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аби обговорити подальші кроки підтримки України Європейським Союзом.

"Як я передав українському міністру Дмитру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня, щоб просувати нашу підтримку Україні", — написав високий представник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Боррель пригрозив венесуельському режиму серйозними проблемами. Він підкреслив, що дані венесуельської демократичної опозиції щодо результату виборів значно відрізняються від результатів, які "намалювали" у Мадуро.