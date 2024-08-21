Надо разрешить Украине бить по России: Боррель выступил с громким заявлением

Помогло бы достичь мира в Украине

Успешное наступление Сил обороны Украины на Курскую область стало серьезным ударом по нарративам Владимира Путина. Снятие ограничений на использование западного оружия для Вооруженных сил Украины будет способствовать "мирным усилиям".

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Сообщение сделал в своем аккаунте в сети X.

"Снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, согласно международному праву, имело бы несколько важных последствий: укрепление украинской самообороны, спасение жизней и уменьшение разрушений в Украине, а также помощь в продвижении мирных усилий", – написал Боррель.

Он также отметил, что ожидает встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины Европейским Союзом.

"Как я передал украинскому министру Дмитрию Кулебе, ЕС полностью поддерживает борьбу Украины с российской агрессией. Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и обсуждения с министрами иностранных дел и министрами обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвигать нашу поддержку Украине", — написал высокий представитель.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Боррель пригрозил венесуэльскому режиму серьезными проблемами. Он подчеркнул, что данные венесуэльской демократической оппозиции по результатам выборов значительно отличаются от результатов, которые "нарисовали" у Мадуро.