Діабет та проблеми з щитовидкою: з якими ще хворобами не мобілізують

Існує перелік захворювань, з якими чоловіків не беруть до армії

Нові правила мобілізації в Україні внесли суттєві зміни у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.

Перелік громадян, які не підлягають призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Сюди ж входять особи, які мають захворювання ендокринної системи, порушення харчування і метаболізму.

До списку хвороб, з якими особа вважається непридатною до військової служби, входять:

хвороби щитовидної залози;

всі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз.

Люди з порушенням обміну речовин, у тому числі з будь-яким видом ожиріння зі значними порушеннями функцій також не мобілізують.

Нагадуємо, що з деякими захворюваннями органів дихання не мобілізують. Зокрема, непридатні до військової служби:

з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Раніше "Телеграф" писав, які хвороби органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки. Не підлягають мобілізації особи з виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій. Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.