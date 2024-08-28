Діабет та проблеми з щитовидкою: з якими ще хворобами не мобілізують
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Існує перелік захворювань, з якими чоловіків не беруть до армії
Нові правила мобілізації в Україні внесли суттєві зміни у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.
Перелік громадян, які не підлягають призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Сюди ж входять особи, які мають захворювання ендокринної системи, порушення харчування і метаболізму.
До списку хвороб, з якими особа вважається непридатною до військової служби, входять:
- хвороби щитовидної залози;
- всі типи цукрового діабету;
- порушення інших ендокринних залоз.
Люди з порушенням обміну речовин, у тому числі з будь-яким видом ожиріння зі значними порушеннями функцій також не мобілізують.
Нагадуємо, що з деякими захворюваннями органів дихання не мобілізують. Зокрема, непридатні до військової служби:
- з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;
- хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.
Раніше "Телеграф" писав, які хвороби органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки. Не підлягають мобілізації особи з виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій. Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.