Диабет и проблемы со щитовидкой: с какими еще болезнями не мобилизуют

Существует список заболеваний, с которыми мужчин не берут в армию

Новые правила мобилизации в Украине внесли существенные изменения в определение пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Сюда входят лица, имеющие заболеваниями эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма.

В список болезней, с которыми лицо считается непригодным к военной службе, входят:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Люди с нарушением обмена веществ, в том числе с каким-либо видом ожирения со значительными нарушениями функций также не мобилизуют.

Напоминаем, что с некоторыми заболеваниями органов дыхания не мобилизуют. В частности, непригодны к военной службе:

с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Ранее "Телеграф" писал, какие болезни органов пищеварения могут быть основанием для получения отсрочки. Не подлежат мобилизации лица с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций. Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.