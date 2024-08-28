Диабет и проблемы со щитовидкой: с какими еще болезнями не мобилизуют
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Существует список заболеваний, с которыми мужчин не берут в армию
Новые правила мобилизации в Украине внесли существенные изменения в определение пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.
Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Сюда входят лица, имеющие заболеваниями эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма.
В список болезней, с которыми лицо считается непригодным к военной службе, входят:
- болезни щитовидной железы;
- все типы сахарного диабета;
- нарушение других эндокринных желез.
Люди с нарушением обмена веществ, в том числе с каким-либо видом ожирения со значительными нарушениями функций также не мобилизуют.
Напоминаем, что с некоторыми заболеваниями органов дыхания не мобилизуют. В частности, непригодны к военной службе:
- с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;
- больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.
Ранее "Телеграф" писал, какие болезни органов пищеварения могут быть основанием для получения отсрочки. Не подлежат мобилизации лица с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций. Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.