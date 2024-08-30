Взагалі без світла? У низці областей України посилили відключення, де саме

В деяких областях будуть задіяні додаткові черги

В п'ятницю, 30 серпня, в низці областей України змінили графіки відключення світла. Вони стануть ще жорсткішими.

Вимикати будуть додатково ще одну чергу. Про це пише РБК-Україна.

Згідно з заявою "Укренерго" , сьогодні з початку доби до 06:00 діятиме одна черга відключень світла. До 09:00 вимикали дві черги.

Очікувалося, що зранку до 14:00 знеструмлюватиметься одна черга. Після 14:00 до 18:00 — дві черги.

Проте вже на ранок стало відомо, що у низці областей змінилися графіки. Енергетики будуть додатково вимикати ще одну чергу.

Ось як будуть вимикати світло сьогодні, 30 серпня:

Сумська область:

з 00:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 — без світла залишаться дві черги; з 18:00 до 21:00 — три черги;

Запорізька область:

з 09:00 до 14:00 введуть додатково ще одну чергу у графіки погодинних відключень;

Кіровоградська область:

з 08:00 до 18:00 знеструмлять дві черги, з 18:00 до 21:00 — три;

Черкаська область:

до 18:00 відключатимуть знеструмлюватимуть по дві черги, а з 18:00 до 21:00 — вимикатимуть три черги;

Чернігівська область:

з 09:00 до 14:00 відключатимуть електрику у двох чергах замість однієї.

Пізніше енергетична компанія ДТЕК проінформувала, що у Києві та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення.

Відповідне розпорядження дали в "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі. Українцям нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, що в Україні тривають відключення електроенергії через обстріли росіян. Світло відключають як за графіком, так і аварійно. Адже внаслідок масштабних атак були серйозно пошкоджені об'єкти генерації, зокрема низка українських ТЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК пояснили, чому в окремих чергах надовго вимикають світло.