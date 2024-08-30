Вообще без света? В ряде областей Украины усилили отключение, где именно

В некоторых областях будут задействованы дополнительные очереди

В пятницу, 30 августа, в ряде областей Украины изменили графики отключения света. Они станут еще жестче.

Выключать дополнительно будут еще одну очередь. Об этом пишет РБК-Украина.

Согласно заявлению "Укрэнерго", сегодня с начала суток до 06:00 будет действовать одна очередь отключений света. К 09:00 выключали две очереди.

Ожидалось, что с утра до 14:00 будет обесточиваться одна очередь. После 14:00 до 18:00 две очереди.

Однако уже к утру стало известно, что в ряде областей изменились графики. Энергетики будут дополнительно отключать еще одну очередь.

Вот как будут выключать свет сегодня, 30 августа:

Сумская область:

с 00:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 — без света останутся две очереди; с 18:00 до 21:00 – три очереди;

Запорожская область:

с 09:00 до 14:00 введут дополнительно еще одну очередь в график почасовых отключений;

Кировоградская область:

с 08:00 до 18:00 обесточат две очереди, с 18:00 до 21:00 — три;

Черкасская область:

до 18:00 будут отключать обесточивать по две очереди, а с 18:00 до 21:00 — выключать три очереди;

Черниговская область:

с 09:00 до 14:00 будут отключать электричество в двух очередях вместо одной.

Позже энергетическая компания ДТЭК проинформировала, что в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения.

Соответствующее распоряжение дали в "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Украинцам напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, что в Украине продолжаются отключения электроэнергии из-за обстрелов россиян. Свет отключают как по графику, так и аварийно. Ведь в результате масштабных атак были серьезно повреждены объекты генерации, в том числе ряд украинских ТЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК объяснили, почему в отдельных очередях надолго выключают свет.