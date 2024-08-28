Щасливчики без графіків: у яких областях 28 серпня не вимикають світло і чому

Обмежень не буде "до особливої вказівки"

В той час, як зранку у середу, 28 серпня, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях вводили екстрені відключення світла, у двох регіонах України скасовано навіть погодинні графіки — світло взагалі не вимикається.

Йдеться про Закарпаття та Тернопільську область. "Закарпаттяобленерго" повідомило, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" скасовано застосування графіків погодинних відключень до окремої вказівки. Деякі українці навіть засумнівалися, що енергетики Закарпаття правильно зрозуміли вказівку "Укренерго", адже в інших областях додатково до ГПВ (графіки погодинних відключень) ввели ГАВ (графіки аварійних відключень). Проте "Закарпаттяобленерго" наголосило, що ГПВ скасовано "до окремої вказівки".

"Тернопільобленерго" також повідомило жителям регіону, що з 3 години ночі 28 серпня застосування графіків погодинних вимкнень скасовано. Енергетики наголосили, що ситуація може змінитися якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, та закликали жителів області раціонально використовувати електроенергію.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні покращиться ситуація з електропостачанням. Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що за певних умов буде навіть надлишок генерації.