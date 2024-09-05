Екстрадиція українських ухилянтів: юристка пояснила, наскільки це можливо

Алгоритм міжнародного розшуку – однаковий для всіх, каже правознавиця

Українці, які незаконно ухиляються від мобілізації і втікають за кордон, цілком можуть бути видані назад в Україну по лінії Інтерполу. Але для цього має бути дотримана одна умова.

Про це "Телеграфу" розповіла старший юрист ЮК "Приходько та партнери" і адвокат з екстрадиції Лілія Мамедова.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Втекли і живуть без проблем: чому таких, як Дмитрук, дуже важко повернути до України".

За її словами, статус особи не впливає на процедуру екстрадиції. Політики й звичайні громадяни, включаючи тих, хто втік уникаючи мобілізації, підлягають однаковому алгоритму міжнародного розшуку. Головна умова — відкрите кримінальне провадження.

— Відмінність полягає хіба у тому, що справам політиків приділяють значно більше уваги як з боку правоохоронних органів, так і з боку медіа та громадськості, — каже юристка.

Вона додала, що не кожен злочин потрапляє в поле зору Інтерполу. Зазвичай організація зосереджується на розшуку визначних осіб, чиє повернення на практиці все одно виявляється складним завданням.

Раніше "Телеграф" розповідав: юристка назвала дві умови, щоб втікач залишився недоторканним навіть за кордоном.