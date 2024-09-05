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Экстрадиция украинских уклонистов: юристка объяснила, насколько это возможно

Автор
Игорь Тимофеев
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Не всем уклонистам удается бежать из Украины
Не всем уклонистам удается бежать из Украины. Фото Западное региональное управление ГНСУ — Западная граница

Алгоритм международного розыска – одинаковый для всех, говорит правовед

Украинцы, незаконно уклоняющиеся от мобилизации и бегущие за границу, вполне могут быть выданы обратно в Украину по линии Интерпола. Но для этого должно быть соблюдено одно условие.

Об этом "Телеграфу" рассказала старший юрист ЮК "Приходько и партнеры" и адвокат по экстрадиции Лилия Мамедова.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Убежали и живут без проблем: почему таких, как Дмитрук, очень трудно вернуть в Украину".

По ее словам, статус лица не влияет на процедуру экстрадиции. Политики и рядовые граждане, включая сбежавших от мобилизации, подлежат одинаковому алгоритму международного розыска. Главное условие – открытое уголовное производство.

— Отличие заключается разве что в том, что делам политиков уделяют гораздо больше внимания как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны медиа и общественности, — говорит юристка.

Она добавила, что не каждое преступление попадает в поле зрения Интерпола. Обычно организация сосредотачивается на розыске выдающихся лиц, чье возвращение на практике все равно оказывается сложной задачей.

Ранее "Телеграф" рассказывал: юрист назвала два условия, чтобы беглец остался неприкосновенным даже за границей.

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#Интерпол #Экстрадиция #Мобилизация #Уклонист