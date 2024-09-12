Придется снова часами сидеть без света: графики отключений в Днепре 12 сентября

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию

В четверг, 12 сентября, Украина возвращается к стабилизационным отключениям электроэнергии. В частности, будут выключать свет и в Днепре.

"Телеграф" рассказывает своим читателям, какая ситуация с энергоснабжением будет в городе сегодня. Графики отключения света опубликовали компании, осуществляющие поставку электроэнергии в Днепре — "ДТЭК Днепровские электросети" и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК". Соответствующая информация размещена на их страницах в соцсетях.

Так, в "ПЭЭМ "ЦЭК" отметили, что по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 12 сентября с 13:00 до 23:00 будут действовать отключения следующих очередей в объеме одной очереди:

2 очередь — с 20:00 до 23:00;

3 очередь — с 13:00 до 16:00;

5 очередь — с 16:00 до 20:00.

В свою очередь в компании ДТЭК также обнародовали график отключения света в Днепре. Там также призвали горожан экономно потреблять электроэнергию — это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Ранее "Телеграф" писал, что зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна. Это произойдет, если не будет разрушительных атак России на наши энергообъекты.