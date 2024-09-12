Усі пожежники на "СВО"? В окупованій Луганщині знову масштабна пожежа, вона дісталася до будинків (відео)

Димом від пожежі затягнуло небо у районі

У тимчасово окупованій Луганській області продовжують вирувати масштабні лісові пожежі. Нове вогнище розгорілося в Свердловському районі і вже торкнулося будинків місцевих жителів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, спалахнули поля та рослинність, пожежа перекинулася вже на будинки в селищі Дубове.

На численних відео з місця подій можна побачити, що димом від пожежі затягнуло небо в районі. Його видно за кілометри. У деяких місцях на дорогах утворилася практично нульова видимість через задимленість.

Через пожежу місцевим псевдовладам вже навіть довелося запровадити режим НС у всьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабну пожежу біля окупованого Антрациту на Луганщині. Там згоріли десятки будинків. Відомо про поранених та загиблих. Варто зазначити, що, за даними українського Центру національного спротиву, надавати допомогу населенню окупантам вчасно не вдається через брак рятувальників. У зв’язку з цим російські окупанти почали розслідувати "можливі диверсії" і під цим приводом знову розпочали перевірки місцевого населення.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що в Маріуполі спалахнула "невипадкова" пожежа в районі важливого об’єкту окупантів. Там дислокувалися військові.