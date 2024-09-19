На Львівщині спіймали заступника Дубневича на хабарі: деталі від поліції (фото)

Чоловіку вже було повідомлено про підозру

На Львівщині правоохоронці затримали заступника сільського голови Богдана Дубневича. Його підозрюють в отриманні хабаря. Попередньо встановлено, що він вимагав у приватного підприємця 4 тисячі доларів і обіцяв посприяти у прийнятті позитивного рішення сесією місцевої сільради щодо поділу земельної ділянки.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Львівської області. Зазначається, що зловмисника викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

"Як встановили правоохоронці, заступник сільського голови, зловживаючи службовим становищем та владними повноваженнями, вимагав у приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 4 тисячі доларів за сприяння у прийнятті сесією місцевої сільської ради позитивного рішення щодо поділу земельної ділянки площею 1,3421 га", — йдеться у повідомленні.

У процесі затримання кошти та інші докази причетності зловмисника до протиправної діяльності було вилучено.

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України. За вчинену дію йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують імені затриманого, проте, як пише видання ZAXID.NET, йдеться про першого заступника голови Солонківської ОТГ Миколу Пущака.

Варто зазначити, що першим про затримання 39-річного Миколи Пущака повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик. При цьому видання пише, що голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич у коментарі йому повідомив, що його заступник Микола Пущак у відпустці, тому він не знає про жодне затримання. Телефон Миколи Пущака вимкнено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні в Одесі за підозрою в отриманні хабарів затримано двох керівників професійних навчальних закладів.