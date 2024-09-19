На Львовщине поймали зама Дубневича на взятке: детали от полиции (фото)

Мужчине уже было сообщено о подозрении

Во Львовской области правоохранители задержали заместителя сельского головы Богдана Дубневича. Его подозревают в получении взятки. Предварительно установлено, что он требовал у частного предпринимателя 4 тысяч долларов и обещал посодействовать в принятии позитивного решения сессией местного сельсовета по разделу земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области. Отмечается, что злоумышленника разоблачили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления Службы безопасности во Львовской области, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

"Как установили правоохранители, заместитель сельского головы, злоупотребляя служебным положением и властными полномочиями, требовал у частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 4 тысячи долларов при содействии в принятии сессией местного сельского совета положительного решения по разделу земельного участка площадью 1,3421 га", — говорится в сообщении.

В процессе задержания денежные средства и другие доказательства причастности злоумышленника к противоправной деятельности изъяты.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За совершенное действие ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Правоохранители не разглашают имени задержанного, однако как пишет издание ZAXID.NET, речь идет о первом заместителе председателя Солонковской ОТГ Николае Пущаке.

Стоит отметить, что первым о задержании 39-летнего Николая Пущака сообщил советник главы Львовской ОВА Олег Радик. При этом, издание пишет, что глава Солонковской ОТГ Богдан Дубневич в комментарии ему сообщил, что его заместитель Николай Пущак в отпуске, поэтому он не знает ни о каком задержании. Телефон Николая Пущака выключен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре в Одессе по подозрению в получении взяток задержали двух руководителей профессиональных учебных заведений.