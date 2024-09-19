Хлеб неизбежно подорожает, это подтверждают эксперты рынка

На это есть несколько причин

В Украине ожидается в ближайшее время подорожание хлебобулочных продуктов. Рост цен будет не стремительным, но заметным.

Об этом рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в эфире "Киев 24". По его словам, на повышение стоимости влияет ряд факторов.

"Подорожание хлеба, булочек и других хлебобулочных изделий – это следствие подорожания составляющих себестоимостей и не больше. Говорить о том, что увеличивается рентабельность, не приходится. К сожалению, она только падает", — говорит эксперт.

Он отмечает, что в настоящее время пекарские предприятия не успевают даже компенсировать повышение цен на сырье подорожанием продукции. Поэтому сегодня хлебопекарни работают где-то в нулевую рентабельность.

"В первую очередь, у нас происходит подорожание сырья, которое только за период мая-июня выросло в стоимости почти на 40%. Ну и мы знаем, какая ситуация в энергетике, конечно, это тоже прибавляет затрат", — объясняет Тараненко.

По его словам, это не повод прекращать или ограничивать производство, ведь пекари не могут бросить население, подразделения ВСУ, без основного продукта — хлеба. Поэтому производители вынуждены идти на поднятие цен на продукцию.

"В ближайшее время я не вижу оснований для резкого роста, но если учитывать тенденции, которые наблюдаются на рынке зерна и, соответственно, муки, то мы ожидаем определенного роста ", — добавляет эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вскоре подорожает один из коммунальных тарифов.