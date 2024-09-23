Адвокат и коуч заснували тоталітарну секту та готували захоплення влади в Одесі

Для прикриття група займалася питаннями військової історії

Затримані в Одесі найманці РФ виявилися відомими серед місцевих людьми. Як повідомляє СБУ, група готувала силове захоплення влади у місті.

Фігурантами справи про державну зраду та інші злочини стали адвокат та коуч, які заснували тоталітарну секту. Про це повідомляє одеське видання "Думська".

Серед затриманих співробітниками Служби безпеки України — Олег Мальцев та Костянтин Слободянюк. Перший, за даними місцевих ЗМІ, відомий в Одесі як "інфоциган" та шантажист. У 2014 році він приїхав із Севастополя і створив організацію, схожу на секту. Чоловік виманював гроші та квартири, а також купував особисту інформацію у правоохоронців для цькування своїх противників.

Одним із прикладів діяльності Мальцева, пише видання, стало поширення фейкової інформації про тренера з Кілії, якого звинуватили у схилянні неповнолітніх учнів до статевого зв'язку. Після цього чоловік помер від інфаркту.

"Думська" повідомляє, що Мальцев створив розгалужену систему громадських організацій, куди залучав людей для психологічної обробки. Ці "сектанти" виконували завдання свого лідера, зокрема шантажували заможних одеситів.

Справа проти Мальцева розпочалася у березні 2024 року після затримання його помічника Костянтина Слободянюка, головного редактора газети "Нерозкриті злочини". За даними слідства, Слободянюк купував у офіцерів Держприкордонслужби і поліції конфіденційну інформацію про людей, які цікавили його поплічника.

Крім того, у 2023 році Слободянюк, нібито організував візит співробітників посольства Китаю на один із полігонів Сил оборони на Одещині. Повідомляється, що китайці вели несанкціоновану відеозйомку об'єкта, де готують українських військових.

Для прикриття група займалася питаннями військової історії, екології та юриспруденції, пише "Кримський вітер". Насправді ж вони створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв'язку, оперативного забезпечення та штурмову групу.

При відборі кандидатів перевагу надавали людям із спеціальними навичками, бойовим досвідом або вузькопрофільним фахівцям. Загалом завербували понад два десятки людей, які підкорялися керівнику за військовою ієрархією.

Учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації у разі захоплення Одеси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі розкрили "бізнес" з переправлення ухилянтів. "Підприємці" встигли отримати понад 3 мільйони гривень за "послуги".