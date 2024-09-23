Адвокат и коуч основали тоталитарную секту и готовили захват власти в Одессе

Для прикрытия группа занималась вопросами военной истории

Задержанные в Одессе наемники РФ оказались известны среди местных людей. Как сообщает СБУ, группа готовила силовой захват власти в городе.

Фигурантами дела о государственной измене и других преступлениях стали адвокат и коуч, основавшие тоталитарную секту. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Среди задержанных сотрудниками Службы безопасности Украины — Олег Мальцев и Константин Слободянюк. Первый, по данным местных СМИ, известен в Одессе как "инфоцыган" и шантажист. В 2014 году он приехал из Севастополя и создал организацию, похожую на секту. Мужчина выманивал деньги и квартиры, а также покупал личную информацию у правоохранителей для травли своих противников.

Одним из примеров деятельности Мальцева, пишет издание, стало распространение фейковой информации о тренере из Килии, обвиняемом в склонении несовершеннолетних учеников к половой связи. После этого мужчина скончался от инфаркта.

"Думская" сообщает, что Мальцев создал разветвленную систему общественных организаций, куда привлекал людей для психологической обработки. Эти "сектанты" выполняли задачи своего лидера, в частности, шантажировали состоятельных одесситов.

Дело против Мальцева началось в марте 2024 года после задержания его помощника Константина Слободянюка, главного редактора газеты "Нераскрытые преступления". По данным следствия, Слободянюк покупал у офицеров Госпогранслужбы и полиции конфиденциальную информацию о людях, которые интересовали его приспешника.

Кроме того, в 2023 году Слободянюк якобы организовал визит сотрудников посольства Китая на один из полигонов Сил обороны в Одесской области. Сообщается, что китайцы вели несанкционированную видеосъемку объекта, где готовят украинских военных.

Для прикрытия группа занималась вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, пишет "Крымский ветер". На самом же деле они создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативное обеспечение и штурмовую группу.

При отборе кандидатов предпочтение отдавали людям со специальными навыками, боевым опытом или узкопрофильным специалистам. Всего завербовали более двух десятков человек, которые подчинялись руководителю военной иерархии.

Участникам группы обещали должности в местной оккупационной администрации в случае захвата Одессы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Тернополе раскрыли "бизнес" по переправке уклонистов. "Предприниматели" успели получить более 3 миллионов гривен за "услуги".