Украинцев ждет сложная зима

В последнее время в мировых политических кругах активно обсуждается мирный план для Украины. По мнению одного из европейских министров иностранных дел, переговоры между Киевом и Москвой рано или поздно обязательно начнутся.

К этому Украину подтолкнет тяжелая ситуация на фронте и еще ряд факторов. На данный момент рассматриваются разные сценарии урегулирования конфликта, однако четкого "конкретного" плана все еще нет. Об этом рассказывают журналисты издания Le Monde.

"Мы все еще далеки от чего-то конкретного, но люди уже начинают задумываться о том, что же будет завтра", — сказал один высокопоставленный дипломат в интервью Le Monde.

По его словам, ситуация на местах и международный контекст, начиная с предвыборной кампании в США, побуждают Зеленского и некоторые западные столицы представлять себе выход из конфликта, не складывая оружия и продолжая сражения на поле боя.

Однако такой сценарий кажется одному из европейских министров иностранных дел весьма сомнительным. Он уверен, что переговоры рано или поздно начнутся и причиной этому послужит предстоящая сложная зима, ситуация на фронте и "измотанность" украинцев.

"Переговоры рано или поздно начнутся, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы измотаны", — сказал министр иностранных дел из Европы, — "Русские наступают на Донбассе, а интенсивные бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины предвещают страшную зиму для мирного населения".

По его оценкам, Байден может изменить курс в сторону переговоров. То же самое сделает и Харрис, а Трамп и вовсе открыто обещает быстро закончить войну именно при помощи переговоров.

Другой же дипломат предположил, что это может быть сценарий, подобный корейскому, когда война будет заморожена без подписания мирного соглашения.

Напомним, издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Однако пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттащили до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что немецкого издания Bild досрочно раскрыли детали мирного плана Зеленского. Он якобы содержит пункты о прекращении огня на отдельных участках фронта.