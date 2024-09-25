Щоб "зменшити напругу": у ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких військовозобов’язаних, про кого мова

Деталі не розкривають, але наголошують, що рішення доведені до певних військових частин

У середу, 25 вересня, Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо заклику щодо мобілізації військовозобов’язаних громадян окремих категорій. Рішення було доведено до військових частин.

Про це йдеться у заяві Сухопутних військ. Воно оприлюднене у Telegram.

"З метою врахування потреб та завдань з комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов’язаних громадян окремих категорій ", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ пояснили, що рішення було ухвалено, зокрема, з метою зниження суспільної напруги. Конкретні деталі змін не повідомляються.

"Однак органи військового управління обмежені у коментуванні питань, спрямованих на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів і планів", — зазначили в Сухопутних військах.

При цьому українцям нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно приєднатися до війська.

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року Верховна Рада зробила крок для заборони мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років. Відповідний законопроект було ухвалено у першому читанні. Пізніше Комітет ВРУ з нацбезпеки рекомендував ухвалити законопроект у другому читанні.

Минулого тижня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило директиву. Вона забороняє мобілізацію обмежено придатних громадян віком до 25 років. Сам текст директиви забороняється публікувати. Він перебуває під грифом таємності.

Варто зазначити, що в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.

Зокрема, це стосувалося обмеженопридатних чоловіків — вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов’язаних, тому їх могли призвати на військову службу.

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