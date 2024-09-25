Чтобы "снизить напряжение": в ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых военнообязанных, о ком речь

Детали не раскрывают, но подчеркивают, что решения доведены до определенных воинских частей

В среду, 25 сентября, Командования Сухопутных войск ВСУ уточнило некоторые вопросы о призыве по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий. Решения были доведены до воинских частей.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск. Оно обнародовано в Telegram.

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы по призыву за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий", — говорится в сообщении.

В ВСУ объяснили, что решения были приняты, в том числе, с целью снижения общественного напряжения. Конкретные детали изменений не сообщаются.

"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры предпринимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника в оценке наших ресурсов и планов", — отметили в Сухопутных войсках.

При этом украинцам напомнили, что каждый гражданин от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску.

Напомним, в начале сентября 2024 года Верховная Рада сделала шаг для запрета мобилизации ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Позже Комитет ВРУ по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

На прошлой неделе нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приняло директиву. Она запрещает мобилизацию ограниченно годных граждан в возрасте до 25 лет. Сам текст директивы публиковать запрещается. Он находится под грифом секретности.

Стоит отметить, что в Украине на военную службу не мобилизуют мужчин до 25 лет. Но есть несколько исключений, при которых мобилизация все же возможна.

В частности, это касалось ограниченно подходящих мужчин — они после прохождения ВЛК приобрели статус военнообязанных, поэтому их могли призвать на военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли ходить со старым образцом военного билета.