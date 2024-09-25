Україна може влаштувати в Росії колапс: політолог про реальний сценарій

Він дав свій рецепт впливу на Захід

Політичний експерт Тарас Загородній розповів, як Україна може впливати на західних партнерів, щоб вони дали нам далекобійну зброю та дозвіл використовувати її по цілях на території Росії. В нас для цього є й можливості, й гроші, впевнений він.

"Тому в даному випадку, я вважаю що це правильна політика … треба показувати, що шановні, давайте швидше. Україна показує результати, тим більше, що я не виключаю що це така ще політика — якщо Україна виробляє власну зброю, там натяк теж нашим шановним партнерам: або вирішуємо це справу швидко і по-хорошому — тобто вирішення маленьких проблем, які може створити Україна, нам потрібні кордони 91-го року, вступ в НАТО, списання боргів. Або буде по-поганому — Україна влаштує хаос в Росії, тоді ви самі будете бігати за ядерною зброєю хімічною зброєю і так далі", — сказав він.

Загородній додав, що спроможність України це зробити підкріплюється ударами по території Російської Федерації. Зокрема — атакою на військовий склад стратегічного рівня у Тверській області Росії.

"А потім ГУРівці разом з СБУшниками та ССОшниками винісли ще два склади, показуючи що Росія настільки хитка конструкція, що Україна може влаштувати там гарний хаос, і такі можливості існують", — зазначив політолог.

Другий варіант — за допомогою безпілотників влаштувати колапс у Росії взимку. Для цього, каже Завгородній, достатньо атакувати газорозподільчі мережі Москви.

"У них всі ТЕЦ працюють на газу, і трансформаторні підстанції, і так далі. Блекаут в Москві — пів Росії збіжиться її грабувати, тому що росіяни по-іншому не можуть … ще невідомо, кого вони більше ненавидять — москвичів, чи українців", — каже експерт.

Проте для цього, наголосив Загородній, в України має бути власний ВПК (військово-промисловий комплекс). Відтак нам треба сконцентруватися не на вимогах до партнерів, а робити свою зброю.

Гроші на це можна знайти. За словами експерта, є кілька джерел можливого фінансування ВПК — зокрема дати можливість експортувати зброю.

"Чи є ще форма фінансування — підприємства які себе зарекомендували, які мають контракти з міністерством оборони, випускають облігації на 10 років, наприклад під гарантії уряду, на мільярдів так 100. Це викуповується державними банками, Національний банк дає рефінансування під ці облігації … гроші в принципі, є було б тільки бажання напружуватись і працювати на перемогу", — пояснив Загородній.

Як розповідав "Телеграф", командир спецпідрозділу "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що протягом року знайдуться обставини, які призупинять війну в Україні. Проте малоймовірно, що це буде хороший варіант для більшості українців.